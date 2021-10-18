ЕС собрался закрыть границы для граждан Украины из-за всплеска СOVID в стране

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Европейский Союз планирует на этой неделе исключить Украину из "зеленого списка" безопасных стран, чьим гражданам разрешено въезжать в страны ЕС без коронавирусных ограничений. Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" (признано в РФ СМИ-иноагентом - ИФ) Рикард Йозвяк.

"Позднее на этой неделе Украина будет исключена из рекомендованного ЕС списка COVID- безопасных для путешествий третьих стран. Она была добавлена (в список - ИФ) в середине июля, но всплеск недавних случаев означает, что страна больше не будет оставаться в списке", - написал журналист в Твиттере в понедельник.

На Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 9 524 случая заболевания коронавирусом, 177 человек скончались, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

Как правило, на коронавирус в выходные дни тестируется меньшее, чем в будни, число жителей страны.

Днем ранее, 17 октября было зафиксировано 11 288 новых случаев заболевания СOVID-19, 16 октября сообщалось о 12 983 подтвержденных случаях инфицирования, 15 октября зафиксировано 13 624 случаев, 14 октября - 18 881 новый случай.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 644 694 человек, выздоровели 2 329 418 человек, летальных случаев – 60 810.