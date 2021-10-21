Более 40% ежедневных смертей от COVID-19 приходится в ЕС на Румынию

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - На Румынию сейчас приходится более 40% летальных исходов в Евросоюзе от заражения COVID-19, передает в четверг агентство EFE.

По данным агентства, в четверг в Румынии зафиксировали рекордное для ЕС количество смертей от последствий заражения коронавирусом - умер 561 человек.

"Наша страна переживает настоящую катастрофу - сотни и сотни жертв ежедневно", - сказал президент Румынии Клаус Йоханнис, объявляя о продлении ограничительных мер в связи с эпидемиологической ситуацией.

Ранее самое большое количество смертей фиксировали в Болгарии.

Число заболевших COVID-19 в Румынии продолжает расти и приближается к 20 тыс. человек, из них около 2 тыс. находятся в тяжелом состоянии.

Ввиду переполнения больниц, все прочие госпитализации и несущественные хирургические операции будут приостановлены на месяц, чтобы выделить больше коек пациентам с COVID-19.

Ранее десятки пациентов из Румынии были перевезены в больницы соседней Венгрии. Во многих государственных клиниках пациентов размещают в коридорах из-за нехватки мест в отделениях реанимации.

За весь период пандемии в Румынии было выявлено почти 1,5 млн случаев заражения коронавирусом, более 43 тыс. пациентов скончались от последствий заражения.