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Глава Пентагона призвал РФ остановить войну в Донбассе и кибератаки против США

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Министр обороны США Ллойд Остин призвал РФ остановить войну на Донбассе, прекратить дестабилизацию в Черном море и вдоль украинских границ, а также прекратить остановить кибератаки на США и их союзников.

"Президент Байден во время визита президента Украины Зеленского в Вашингтон отметил, что наша поддержка украинскому суверенитету является непоколебимой. Мы осуждаем оккупацию Крыма (согласно позиции РФ, Крым законно вошел в состав России по результатам регионального референдума - ИФ) и призываем Россию остановить войну на востоке (в Донбассе), остановить дестабилизацию действий в Черном море и вдоль границ Украины и остановить кибератаки против США и наших союзников и партнеров", - сказал Остин во вторник на брифинге по результатам переговоров с министром обороны Украины Андреем Тараном в Киеве.

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Министр обороны США отметил, что с 2014 года США выделили более $2,5 млрд Вооруженным силам Украины для обеспечения территориальной целостности и защиты ее территориальных вод.

Со своей стороны, министр обороны Украины выразил надежду, что США будут сдерживать Россию от перерастания вооруженного конфликта в Донбассе в полномасштабную войну. Таран добавил, что средства влияния США - и дипломатические, и военные, и военно-техническая помощь Украине. "Это все то, что мы получаем на данное время от США", - сказал он.

Пентагон Ллойд Остин Донбасс Россия

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