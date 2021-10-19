Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В Иране анонсировали заключение военного соглашения с РФ

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Иран и Россия планируют заключить соглашение, которое предполагает военное сотрудничество, закупку оружия и борьбу с терроризмом, заявил начальник Генштаба Ирана Мохаммад Багери.

"Этот документ находится в стадии подготовки. У лидеров наших стран есть полное взаимопонимание в разработке этого документа. К этой работе уже подключились соответствующие ведомства наших стран и, надеюсь, мы скоро закончим подготовку данного документа", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК) во вторник.

"В нем будут положения о военном сотрудничестве и взаимодействии в области безопасности, включая покупку вооружений и подготовку специалистов, ведение учений и борьбу с терроризмом в Западной Азии. Несомненно, этот документ откроет широкий горизонт сотрудничества наших вооруженных сил", - сказал Багери (перевод "России-24").

Багери также заявил, что в Иране пока не готовы к созданию военного блока с Россией, но не исключают подобной возможности в будущем.

"Конечно, мы будем развивать военное сотрудничество, и в будущем мы, возможно, к этому придем, но пока наши отношения еще не достигли такого этапа" - сказал он, отвечая на вопрос о перспективах создания совместного военного блока двух стран.

На этой неделе в Москве Багери провел переговоры с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым.

Иран

Новости

Более 20 палестинцев арестованы после столкновений с полицией Израиля в Иерусалиме

Более 20 палестинцев арестованы после столкновений с полицией Израиля в Иерусалиме

Врачи рекомендовали госпитализировать Саакашвили

Врачи рекомендовали госпитализировать Саакашвили

Дома в США, в которых проводит обыски ФБР, принадлежат родственникам Дерипаски

Канал NBC сообщил об обысках в доме Дерипаски в США

Канал NBC сообщил об обысках в доме Дерипаски в США

В МИД РФ увидели в ценах на энергоресурсы риск роста инфляции в ЕС, что отразится на РФ

В МИД РФ увидели в ценах на энергоресурсы риск роста инфляции в ЕС, что отразится на РФ
Пандемия коронавируса

Коронавирусом в мире заразились более 241 млн человек

Что случилось этой ночью: вторник, 19 октября

Афганистан во власти талибов

Талибы поддержали кампанию ВОЗ по вакцинации афганцев от полиомиелита

Талибы поддержали кампанию ВОЗ по вакцинации афганцев от полиомиелита

В Южной Корее заявили, что КНДР произвела запуск баллистической ракеты

Южная Корея сообщила о запуске КНДР неопознанного снаряда

Южная Корея сообщила о запуске КНДР неопознанного снаряда
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });