В Иране анонсировали заключение военного соглашения с РФ

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Иран и Россия планируют заключить соглашение, которое предполагает военное сотрудничество, закупку оружия и борьбу с терроризмом, заявил начальник Генштаба Ирана Мохаммад Багери.

"Этот документ находится в стадии подготовки. У лидеров наших стран есть полное взаимопонимание в разработке этого документа. К этой работе уже подключились соответствующие ведомства наших стран и, надеюсь, мы скоро закончим подготовку данного документа", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК) во вторник.

"В нем будут положения о военном сотрудничестве и взаимодействии в области безопасности, включая покупку вооружений и подготовку специалистов, ведение учений и борьбу с терроризмом в Западной Азии. Несомненно, этот документ откроет широкий горизонт сотрудничества наших вооруженных сил", - сказал Багери (перевод "России-24").

Багери также заявил, что в Иране пока не готовы к созданию военного блока с Россией, но не исключают подобной возможности в будущем.

"Конечно, мы будем развивать военное сотрудничество, и в будущем мы, возможно, к этому придем, но пока наши отношения еще не достигли такого этапа" - сказал он, отвечая на вопрос о перспективах создания совместного военного блока двух стран.

На этой неделе в Москве Багери провел переговоры с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым.