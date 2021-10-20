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Извержение вулкана Асо произошло в Японии

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Извержение вулкана Асо на юго-западе Японии произошло в среду, сообщает Kyodo.

По данным Японского метеорологического агентства, извержение произошло в 11:43 (5:43 мск) в кратере Накадаке.

Вулканический пепел вылетел более чем на километр из кратера и достиг высоты около 3,5 тыс. метров, сообщает агентство.

Метеорологи подняли уровень опасности до третьего из пяти возможных.

Людям настоятельно рекомендовано не приближаться к горе. Агентство призывает людей, находящихся вблизи кратера, быть начеку из-за большого количества пепла.

Метеорологи предупреждают об опасности выброса камней и течения пирокластических потоков на расстояние до 2 километров.

Япония Асо

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