Извержение вулкана Асо произошло в Японии

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Извержение вулкана Асо на юго-западе Японии произошло в среду, сообщает Kyodo.

По данным Японского метеорологического агентства, извержение произошло в 11:43 (5:43 мск) в кратере Накадаке.

Вулканический пепел вылетел более чем на километр из кратера и достиг высоты около 3,5 тыс. метров, сообщает агентство.

Метеорологи подняли уровень опасности до третьего из пяти возможных.

Людям настоятельно рекомендовано не приближаться к горе. Агентство призывает людей, находящихся вблизи кратера, быть начеку из-за большого количества пепла.

Метеорологи предупреждают об опасности выброса камней и течения пирокластических потоков на расстояние до 2 километров.