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В Германии двух бывших военных заподозрили в попытке создать ЧВК

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Генпрокуратура Германии сообщила, что в стране двое бывших военнослужащих задержаны по подозрению в подготовке к созданию террористической организации - боевой группы наемников, чтобы воевать в Йемене.

Арнольд-Адольф Г. и Ахим А. были задержаны в Брайзгау-Хохшварцвальде и Мюнхене. Там, где они находились и еще по четырем адресам были проведены обыски.

По версии следствия, в начале 2021 года они договорились собрать под своим командованием отряд из 100-150 бывших военных и полицейских, найти спонсора в третьей стране - предпочтительно, в Саудовской Аравии. Каждому бойцу они планировали платить около 40 тысяч евро в месяц. По их замыслу, участие отряда в боях в Йемене заставило бы правительственные войска и хуситов кончить войну и перейти к переговорам.

В Генпрокуратуре считают, что за вербовку бойцов отвечал Аренд-Адольф и что он уже успел обратиться к семи бывшим силовикам. Подозреваемые также пытались связаться с рядом саудовских структур, близких к властям, и предложить свои услуги, но ответа не получили.

Гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года, Эр-Рияд в ней поддерживает признанное правительство страны, Иран - хуситов.

Первым о задержании бывших военных сообщил Spiegel. По сведениям его источников, их разоблачила военная контрразведка.

Германия Йемен Саудовская Аравия Мюнхен

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