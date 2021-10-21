Российский турист утонул в турецкой Аланье

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Российский турист утонул на курорте Аланья в Турции во время купания в море в шторм, правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего, сообщили "Интерфаксу" в Генконсульстве РФ в Анталье.

"17 октября поздно вечером во время купания в море в штормовую погоду пропал находившийся в уезде Аланья на отдыхе российский гражданин 1982 г.р.", - рассказали в дипмиссии. Турецкие правоохранительные органы начали поиски россиянина, 19 октября его тело нашли в открытом море, добавили там.

Как отметили в Генконсульстве, совместно с турецкими властями и представителями страховой компании они занимаются вопросами репатриации тела погибшего. "Родным туриста оказывается необходимая консульская помощь", - заключили дипломаты.