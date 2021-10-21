FT сообщила о двух китайских испытаниях гиперзвуковой ракеты

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Китайские военные летом провели не одно, а два испытания гиперзвуковой ракеты, способной нести ядерный боезаряд. Об этом сообщила газета Financial Times, ссылаясь на новые данные американских представителей, ознакомленных с данными разведки.

По их сведениям, китайские военные этим летом дважды – 27 июля и 13 августа осуществили запуск так называемой системы "частично-орбитального бомбометания". В минувшие выходные издание, ссылаясь на источники, сообщило только об одном пуске.

Такие ракеты с гиперзвуковым планирующим блоком после запуска и выхода на низкую околоземную орбиту, совершив неполный оборот по орбите, могут поражать цель на поверхности Земли. Эти системы не имеет ограничений по дальности стрельбы, а траектория орбитального полета не позволяет прогнозировать точку прицеливания. Система позволяет наносить ракетно-ядерные удары по территории США по наименее ожидаемым траекториям – через Южный полюс, с направления противоположного тому, на который ориентирована система раннего предупреждения о ракетном нападении Соединенных Штатов.

В ходе второго запуска, осуществленного 13 августа, китайская гиперзвуковая ракета облетела всю планету перед тем, как поразить цель, сообщили изданию американские официальные лица.

Как отметили источники газеты, Китай продемонстрировал "передовой космический потенциал, застигнувший разведку Соединенных Штатов врасплох".

По словам источников газеты, знакомых с разведданными, гиперзвуковой планирующий блок лишь на несколько десятков метров отклонился от цели. Однако, как они отметили, "испытание показало, что Китай добился поразительного прогресса в разработке гиперзвукового оружия и гораздо дальше продвинулся в этой сфере, чем полагали американские официальные лица".

"Мы понятия не имеем, как они это сделали", - заявил один из источников газеты.

Белый дом и министр обороны США Ллойд Остин пока отказываются от каких-либо комментариев по поводу китайских испытаний, отмечает издание.

Тем временем официальный представить МИД КНР Ван Вэньбинь в четверг, комментируя новое сообщение газеты уже о двух тестах гиперзвукового оружия, заявил, что Китай проводил испытания космического аппарата, а не гиперзвукового оружия.