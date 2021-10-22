США начнут развертывание боеготовых гиперзвуковых систем не ранее 2023 года

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты смогут поставить первые гиперзвуковые комплексы на вооружение своих войск не ранее 2023 года, следует из данных доклада исследовательской службы конгресса США.

В нем, в частности, указывается, что "в отличие от России и Китая, Соединенные Штаты не ведут разработки гиперзвукового оружия для потенциального применения с ядерной головной частью".

"США стремятся создать гиперзвуковое оружие, способное наносить удары (обычной боеголовкой) по целям с большей точностью, что может быть технически более трудной задачей для разработок по сравнению с российскими и китайскими системами в ядерном оснащении и менее точными", - отмечается в докладе.

По сообщению Пентагона, в среду США осуществили три успешных испытательных пуска перспективных гиперзвуковых ракет, которые должны поступить на вооружение Армии и ВМС.

Испытания были проведены Национальной лабораторией Сандия министерства энергетики США, отвечающего за американский ядерный арсенал. Пуски были осуществлены со стартовой площадки НАСА на острове Уоллопс на атлантическом побережье США в штате Вирджиния.

Испытания носителей с гиперзвуковыми блоками осуществлены в рамках разработок по программе Long Range Hypersonic Weapon (LRHW) для Армии и схожей программе Navy Conventional Prompt Strike (CPS) для ВМС США, говорилось в сообщении.

Испытываемый в рамках двух программ гиперзвуковой блок The Common-Hypersonic Glide Body (C-HGB) является универсальным для систем вооружений Армии и ВМС США. Он может маневрировать по высоте и курсу, что делает невозможным его перехват, утверждают в Пентагоне.

Радиус действия разрабатываемых для Армии США гиперзвуковых ракет, состоящих из разгонной ступени и гиперзвукового блока, будет составлять более 2775 км. Скорость планирующего гиперзвукового блока достигает 17 Маха.

Разработка нового наземного комплекса гиперзвукового оружия, которое потенциально может оснащаться и ядерной боеголовкой, осуществляется в рамках программы Operational Fires (OpFires) управления перспективных исследовательских проектов министерства обороны США (DARPA) и контракта с корпорацией Lockheed Martin.

Тем временем, по сообщению Пентагона, еще один испытательный пуск ракеты-носителя с гиперзвуковым планирующим блоком, проведенный в четверг с ракетного полигона на острове Кадьяк (штат Аляска), окончился неудачей.

По имеющимся данным, испытывался перспективный двухступенчатый носитель дальнего радиуса действия для гиперзвукового блока

"Ракета-носитель с установленным на ней гиперзвуковым планирующим блоком не смогла выполнить полет в ходе тестового запуска с острова Кадьяк", - сообщил представитель Минобороны США. Ракета взлетела со стартовой площадки, но в ходе полета у нее возникли проблемы.

По данным международного извещения для мореплавателей, в рамках которого для судоходства закрывались несколько районов в Тихом океане в связи с проведением испытания, дальность полета гиперзвуковой системы должна была составить около 6,5 тыс. км. Траектория полета должна была проходить от острова Кадьяк до американского ракетного полигона в районе атолла Кваджалейн (Маршалловы острова) в центральной части Тихого океана. В извещении для мореплавателей были обозначены три запретных района. Судя по всему, это районы падения двух ступеней ракеты-носителя и боевого блока.

Таким образом, в отличие от проведенных в среду тестов речь может идти об испытании носителя дальнего радиуса действия, который оснащен не одним разгонным блоком, а несколькими ступенями.