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США начнут развертывание боеготовых гиперзвуковых систем не ранее 2023 года

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты смогут поставить первые гиперзвуковые комплексы на вооружение своих войск не ранее 2023 года, следует из данных доклада исследовательской службы конгресса США.

В нем, в частности, указывается, что "в отличие от России и Китая, Соединенные Штаты не ведут разработки гиперзвукового оружия для потенциального применения с ядерной головной частью".

"США стремятся создать гиперзвуковое оружие, способное наносить удары (обычной боеголовкой) по целям с большей точностью, что может быть технически более трудной задачей для разработок по сравнению с российскими и китайскими системами в ядерном оснащении и менее точными", - отмечается в докладе.

По сообщению Пентагона, в среду США осуществили три успешных испытательных пуска перспективных гиперзвуковых ракет, которые должны поступить на вооружение Армии и ВМС.

В миреСША провели три успешных испытания гиперзвуковых ракетЧитать подробнее

Испытания были проведены Национальной лабораторией Сандия министерства энергетики США, отвечающего за американский ядерный арсенал. Пуски были осуществлены со стартовой площадки НАСА на острове Уоллопс на атлантическом побережье США в штате Вирджиния.

Испытания носителей с гиперзвуковыми блоками осуществлены в рамках разработок по программе Long Range Hypersonic Weapon (LRHW) для Армии и схожей программе Navy Conventional Prompt Strike (CPS) для ВМС США, говорилось в сообщении.

Испытываемый в рамках двух программ гиперзвуковой блок The Common-Hypersonic Glide Body (C-HGB) является универсальным для систем вооружений Армии и ВМС США. Он может маневрировать по высоте и курсу, что делает невозможным его перехват, утверждают в Пентагоне.

Радиус действия разрабатываемых для Армии США гиперзвуковых ракет, состоящих из разгонной ступени и гиперзвукового блока, будет составлять более 2775 км. Скорость планирующего гиперзвукового блока достигает 17 Маха.

Разработка нового наземного комплекса гиперзвукового оружия, которое потенциально может оснащаться и ядерной боеголовкой, осуществляется в рамках программы Operational Fires (OpFires) управления перспективных исследовательских проектов министерства обороны США (DARPA) и контракта с корпорацией Lockheed Martin.

Тем временем, по сообщению Пентагона, еще один испытательный пуск ракеты-носителя с гиперзвуковым планирующим блоком, проведенный в четверг с ракетного полигона на острове Кадьяк (штат Аляска), окончился неудачей.

По имеющимся данным, испытывался перспективный двухступенчатый носитель дальнего радиуса действия для гиперзвукового блока

"Ракета-носитель с установленным на ней гиперзвуковым планирующим блоком не смогла выполнить полет в ходе тестового запуска с острова Кадьяк", - сообщил представитель Минобороны США. Ракета взлетела со стартовой площадки, но в ходе полета у нее возникли проблемы.

По данным международного извещения для мореплавателей, в рамках которого для судоходства закрывались несколько районов в Тихом океане в связи с проведением испытания, дальность полета гиперзвуковой системы должна была составить около 6,5 тыс. км. Траектория полета должна была проходить от острова Кадьяк до американского ракетного полигона в районе атолла Кваджалейн (Маршалловы острова) в центральной части Тихого океана. В извещении для мореплавателей были обозначены три запретных района. Судя по всему, это районы падения двух ступеней ракеты-носителя и боевого блока.

Таким образом, в отличие от проведенных в среду тестов речь может идти об испытании носителя дальнего радиуса действия, который оснащен не одним разгонным блоком, а несколькими ступенями.

США

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