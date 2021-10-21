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Президент РФ заявил, что Киев преследует Медведчука за его позицию

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что уголовное преследование на Украине известного оппозиционного политика Виктора Медведчука носит откровенно политический характер.

"Его пытаются привлечь к уголовной ответственности за госизмену. За что? Он украл какие-то государственные секреты, тайно их передал? Нет. За его открытую политическую позицию, направленную на стабилизацию внутриполитической ситуации в стране и выстраивание отношений с соседями, с которыми отношения крайне важны для самой Украины", - сказал Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи.

По его словам, "таким людям не дают голову поднять - кого-то просто убивают прямо на улице, а кого-то - изолируют".

"То есть легальными способами украинскому народу не дают и не дадут сформировать такие органы власти, которые отвечали бы напрямую интересам украинского народа", - отметил Путин.

Он назвал при этом такое положение дел тупиковым. "Это такой тупик, и я не очень понимаю, как из него можно выйти", - сказал Путин.

Владимир Путин Виктор Медведчук

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