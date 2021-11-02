Суд в Киеве избрал Медведчуку меру пресечения в виде личных обязательств

Виктор Медведчук в Печерском районном суде Фото: Ирина Яковлева/ТАСС

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Печерский районный суд Киева во вторник продлил меру пресечения народному депутату Виктору Медведчуку по эпизоду о государственной измене и покушении на разграбление национальных ценностей, возложив на него личные обязательства.

"Суд удовлетворил ходатайство (о мере пресечения - ИФ) частично, возложив на подозреваемого все обязательства, кроме ношения электронного браслета. Мера пресечения избрана до 31 декабря 2021 года включительно", - сказали агентству "Интерфакс-Украина в Офисе генпрокурора.

"Я не вижу никаких оснований для избрания мне по этому делу вообще какой-либо меры пресечения", - сказал Медведчук журналистам после заседания суда.

Он назвал избрание меры пресечения незаконным и политически мотивированным.

Ранее офис генпрокурора Украины сообщил, что предельный срок пребывания подозреваемого под круглосуточным домашним арестом в этом уголовном производстве - 6 месяцев - закончился, поэтому его дальнейшее продление невозможно.

"Единственная мера пресечения, о которой может ходатайствовать сторона обвинения - личное обязательство с возложением на подозреваемого обязанностей. 2 ноября Печерский районный суд Киева рассмотрит соответствующее ходатайство прокуроров", - говорилось в сообщении.

Мера пресечения в виде личного обязательства предполагает прибытие человека по каждому требованию органа досудебного расследования, прокурора или суда, невозможность отлучаться из Киева и Киевской области без разрешения следователя, прокурора или суда, а также информирование прокуратуры и суда об изменении места жительства и/или места работы.

Дело Медведчука

11 мая Медведчук был уведомлен о подозрении в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму. Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что подозрение касается трех эпизодов "противоправной деятельности и сотрудничества со страной-агрессором".

По данным украинского следствия, в 2015 году Медведчук вступил в сговор с чиновником правительства РФ для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря. Еще один эпизод уголовного производства касается, по версии следствия, передачи спецслужбам РФ сведений, содержащих государственную тайну. Третий эпизод незаконной деятельности - проведение подрывной деятельности против Украины.

Суд избрал Медведчуку меру пресечения в виде домашнего ареста, апелляционный суд ее оставил в силе. 2 сентября Печерский райсуд Киева продлил домашний арест до 31 октября.

8 октября офис генпрокурора предъявил Медведчуку новое подозрение в государственной измене и содействии деятельности террористической организации в связи с причастностью к поставке угля из Донбасса в конце 2014 - начале 2015 года. В рамках нового подозрения прокуратура просила суд избрать Медведчуку меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога в 1 млрд гривен. Суд отправил политика под круглосуточный домашний арест. Это решение было обжаловано в апелляционной инстанции.

Таким образом, в отношении Медведчука до настоящего времени дейстовала мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста по второго эпизоду подозрений.