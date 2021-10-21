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Президент РФ заверил, что Россия и Китай не создают военного блока

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Россия и Китай не создают военного блока, опасения на этот счет беспочвенны, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы много раз говорили об этом - мы дружим с Китаем не против кого-то, а в интересах друг друга. Это первое. Второе - в отличие от НАТО, стран НАТО мы не создаем никакого замкнутого военного блока. Нет же военного блока Россия-Китай, и нет такой цели его сейчас создавать. Поэтому разговор на этот счет не имеет под собой никаких оснований", - заявил Путин в четверг, отвечая на вопросы в рамках международного клуба "Валдай".

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете Financial Times заявил, что альянс не должен рассматривать угрозу Китая отдельно от России.

"Прежде всего, Китай и Россия тесно сотрудничают между собой. Во-вторых, когда мы увеличиваем расходы на технологии, ...мы имеем в виду обе эти страны", - сказал он.

Владимир Путин Китай

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