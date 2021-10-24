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В Кремле отказались считать выступление Путина на "Валдае" конфронтационным

В Кремле отказались считать выступление Путина на "Валдае" конфронтационным
Владимир Путин
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Выступление президента РФ Владимира Путина на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" глупо считать конфронтационным, смысл сказанного в том, что Россия готова сотрудничать и дружить со всеми, но учить ее не надо, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Уже, естественно, нашлись энтузиасты, которые сравнивают это выступление чуть ли не с мюнхенской речью. В свое время суть мюнхенской речи не поняли - она совсем не была конфронтационной. И тем более сегодня президент говорил не о конфронтации", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" (ВГТРК).

Он пояснил, что смысл сказанного сводился к тому, что "мы не собираемся никого учить и не учите нас". "Мы можем себе позволить и будем себе позволять жить так, как хотим мы. При этом мы будем рады с вами и дружить, и сотрудничать, но не смейте нас учить, больше мы этого терпеть не будем", - сказал Песков.

21 октября Владимир Путин выступил на заседании Валдайского клуба в Сочи. Российский лидер в частности отметил, что западная цивилизация вправе сама выбирать свои ценности, но в то же время она не должна навязывать их другим странам, в том числе России.

По его словам, "адепты так называемого социального прогресса полагают, что несут человечеству какое-то новое сознание, более правильное, чем прежде". "Ну, дай бог. Флаг им в руки, как говорится. Только вот предлагаемые ими рецепты совершенно не новы, все это мы в России уже проходили", - добавил Путин.

Владимир Путин Дмитрий Песков Сочи Валдайский форум

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