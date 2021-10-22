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В Белоруссии отменили масочный режим после критики Лукашенко

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Министерство здравоохранения Белоруссии отменило обязательный масочный режим, введенный в республике 9 октября. Ранее эту меру раскритиковал президент страны Александр Лукашенко.

Постановление Минздрава №111 от 20 октября опубликовано на национальном правовом интернет-портале в пятницу. Из него исключен пункт об обязательном масочном режиме.

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Минздрав в телеграм-канале отметил, что исключено требование об "обязательности использования физическими лицами средств индивидуальной защиты при посещении объектов, организаций, автомобильного, за исключением автомобилей личного пользования, воздушного, водного, железнодорожного транспорта, включая метрополитен".

На совещании 19 октября Лукашенко потребовал не допускать никакого давления на людей в вопросах ношения защитных масок, дистанцирования и вакцинации. "По маскам, защитным средствам, всякому дистанцированию и вакцинации я высказался. Принимайте это к неукоснительному исполнению. Никакого давления на людей", - подчеркнул он.

Белоруссия Александр Лукашенко коронавирус

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