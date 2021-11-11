В Белоруссию из Китая поставили 1,5 млн доз вакцины от коронавируса

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Военно-транспортный самолет Ил-76МД доставил в Белоруссию китайскую вакцину против коронавируса.

"В общей сложности в Беларусь прибыли 1,5 млн. доз вакцины SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated, компании Sinopharm - 1 млн. доз вакцины, которую закупил у Китая Минздрав Беларуси, также китайская сторона передала Беларуси 500 тыс. доз вакцины и 500 тыс. шприцев в качестве иностранной безвозмездной помощи. В решении данного вопроса Минздраву Беларуси активно помогали представители министерств иностранных дел и посольства двух стран", - говорится в сообщении пресс-службе Минздрава.

Там также отметили, что самолет с вакцинами приземлился в Мачулищах в четверг ночью, а общая протяженность маршрута военного борта составила 13 600 километров. Прием помощи и её сопровождение осуществили работники МЧС, разгрузка самолета министерства обороны проводится силами курсантов Министерства по чрезвычайным ситуациям.

"Груз будет передан на склады РУП "Белфармация". Планируется, что вакцина поступит в регионы и Минск после того, как пройдет контроль качества Республиканского научно-практического центра эпидемиологии и микробиологии, а шприцы - получат регистрацию Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении", - отметили в Минздраве.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не видит смысла закупать западные вакцины от коронавируса, поскольку используемые российская и китайская вакцины зарекомендовали себя гораздо лучше западных аналогов. Что касается собственно вакцинации, то Лукашенко считает, что она спасает от заболевания или помогает легче его перенести, но заставлять граждан прививаться нельзя.