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В Белоруссию из Китая поставили 1,5 млн доз вакцины от коронавируса

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Военно-транспортный самолет Ил-76МД доставил в Белоруссию китайскую вакцину против коронавируса.

"В общей сложности в Беларусь прибыли 1,5 млн. доз вакцины SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated, компании Sinopharm - 1 млн. доз вакцины, которую закупил у Китая Минздрав Беларуси, также китайская сторона передала Беларуси 500 тыс. доз вакцины и 500 тыс. шприцев в качестве иностранной безвозмездной помощи. В решении данного вопроса Минздраву Беларуси активно помогали представители министерств иностранных дел и посольства двух стран", - говорится в сообщении пресс-службе Минздрава.

Там также отметили, что самолет с вакцинами приземлился в Мачулищах в четверг ночью, а общая протяженность маршрута военного борта составила 13 600 километров. Прием помощи и её сопровождение осуществили работники МЧС, разгрузка самолета министерства обороны проводится силами курсантов Министерства по чрезвычайным ситуациям.

"Груз будет передан на склады РУП "Белфармация". Планируется, что вакцина поступит в регионы и Минск после того, как пройдет контроль качества Республиканского научно-практического центра эпидемиологии и микробиологии, а шприцы - получат регистрацию Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении", - отметили в Минздраве.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не видит смысла закупать западные вакцины от коронавируса, поскольку используемые российская и китайская вакцины зарекомендовали себя гораздо лучше западных аналогов. Что касается собственно вакцинации, то Лукашенко считает, что она спасает от заболевания или помогает легче его перенести, но заставлять граждан прививаться нельзя.

Хроника 09 января 2020 года – 11 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
Китай Белоруссия коронавирус

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