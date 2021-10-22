Акции SPAC подорожали в 8 раз после объявления о планах слияния с медиакомпанией Трампа

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Акции Digital World Acquisition Corp (DWAC), объявившей накануне о планах слияния с компанией бывшего президента США Дональда Трампа Trump Media & Technology Group, взлетели в цене на 380% по итогам торгов в четверг и прибавляют более 70% на предварительных торгах в пятницу.

DWAC является специализированной компанией по слияниям и поглощениям (SPAC), и Трамп намерен использовать ее для вывода на открытый рынок своей медиакомпании, которая в скором времени планирует запустить новую социальную сеть Truth Social.

Trump Media & Technology оценена в рамках сделки в $875 млн с учетом долга.

Стоимость бумаг DWAC по данным на 12:20 в пятницу составляет $83,94 по сравнению с $49,08 на закрытие рынка в четверг. До объявления SPAC о сделке с Trump Media & Technology 20 октября акции компании торговались по цене около $10.

В среду компания Трампа сообщила, что соцсеть Truth Social начнет работать в начале ноября и на первом этапе будет доступна для ограниченного круга пользователей. Полноценная версия, доступ к которой будет иметь вся страна, как ожидается, начнет работать в начале следующего года.

После штурма Капитолия США 6 января 2021 года многие социальные сети, включая Twitter и Facebook, заблокировали аккаунты Трампа. У аккаунта бывшего президента в Twitter было 89 млн подписчиков.

Трамп вел переговоры с несколькими различными платформами в течение года, чтобы найти новую площадку.

"TMTG была основана для того, чтобы дать право высказаться всем", - заявил Трамп в сообщении.