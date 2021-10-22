Браконьеры ускорили эволюцию африканских слонов, которые стали чаще рождаться без бивней

Фото: Tom Stoddart Archive/Getty Images

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Убийства слонов с бивнями браконьерами привели к рождению большего количества потомства без бивней, сообщает научный журнал Science. Эту гипотезу подтвердило математическое моделирование, проведенное эволюционным биологом Шейном Кэмпбелл-Стейтоном из Принстонского университета (США) и его коллегами.

Отмечается, что торговля слоновой костью использовалась для финансирования гражданской войны в Мозамбике с конца 1970-х до начала 1990-х годов, и браконьерство привело к сокращению популяции слонов в национальном парке Горонгоса на 90% - с более чем 2,5 тыс. животных до примерно 200 в начале 2000-х годов.

При этом, если до войны около 18,5% самок от природы не имели бивней, то среди 91 самки слона, родившейся после войны, эта доля возросла до 33%.

Исследователи отметили, что отсутствие бивней наблюдается только у самок слонов, и предположили, что это связано с мутацией в Х-хромосоме, которая смертельна для мужской особи.

Изучив геномы слонов, ученые идентифицировали два вероятных гена-кандидата: AMELX и MEP1a (у людей эти гены участвуют в росте резцов - эквиваленте клыков и бивней).

Также отмечается, что животные без клыков питаются другой пищей, в основном, травой, в отличие от слонов с бивнями, которые, например, могут обдирать кору с деревьев, изменения в их рационе могут изменить весь ландшафт.

В целом генетические изменения приводят к тому, что в целом рождается меньше слонов мужского пола, что может замедлить восстановление популяции, даже несмотря на то, что браконьерство в парке теперь прекращено, говорится в публикации.