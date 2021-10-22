Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Браконьеры ускорили эволюцию африканских слонов, которые стали чаще рождаться без бивней

Браконьеры ускорили эволюцию африканских слонов, которые стали чаще рождаться без бивней
Фото: Tom Stoddart Archive/Getty Images

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Убийства слонов с бивнями браконьерами привели к рождению большего количества потомства без бивней, сообщает научный журнал Science. Эту гипотезу подтвердило математическое моделирование, проведенное эволюционным биологом Шейном Кэмпбелл-Стейтоном из Принстонского университета (США) и его коллегами.

Отмечается, что торговля слоновой костью использовалась для финансирования гражданской войны в Мозамбике с конца 1970-х до начала 1990-х годов, и браконьерство привело к сокращению популяции слонов в национальном парке Горонгоса на 90% - с более чем 2,5 тыс. животных до примерно 200 в начале 2000-х годов.

При этом, если до войны около 18,5% самок от природы не имели бивней, то среди 91 самки слона, родившейся после войны, эта доля возросла до 33%.

Исследователи отметили, что отсутствие бивней наблюдается только у самок слонов, и предположили, что это связано с мутацией в Х-хромосоме, которая смертельна для мужской особи.

Изучив геномы слонов, ученые идентифицировали два вероятных гена-кандидата: AMELX и MEP1a (у людей эти гены участвуют в росте резцов - эквиваленте клыков и бивней).

Также отмечается, что животные без клыков питаются другой пищей, в основном, травой, в отличие от слонов с бивнями, которые, например, могут обдирать кору с деревьев, изменения в их рационе могут изменить весь ландшафт.

В целом генетические изменения приводят к тому, что в целом рождается меньше слонов мужского пола, что может замедлить восстановление популяции, даже несмотря на то, что браконьерство в парке теперь прекращено, говорится в публикации.

Мозамбик Science

Новости

Молдавия на 30 дней введет режим ЧП в энергетике из-за нехватки газа

Молдавия на 30 дней введет режим ЧП в энергетике из-за нехватки газа
Пандемия коронавируса

Число жертв пандемии COVID-19 приблизилось к 5 млн человек

Алек Болдуин застрелил оператора и ранил режиссера на съемочной площадке

Алек Болдуин застрелил оператора и ранил режиссера на съемочной площадке

Что случилось этой ночью: пятница, 22 октября

Байден счел, что цены на газ останутся высокими вплоть до 2022 года

Байден счел, что цены на газ останутся высокими вплоть до 2022 года

Конгрессмены США проголосовали за предъявление обвинения экс-советнику Трампа Бэннону

Конгрессмены США проголосовали за предъявление обвинения экс-советнику Трампа Бэннону

Елизавета II вернулась в Виндзорский замок после ночи в больнице

Елизавета II вернулась в Виндзорский замок после ночи в больнице

Столичная афганская провинция Кабул оказалась обесточена из-за взрыва

Путин счел, что проблему границы Армении и Азербайджана нельзя решить без РФ

Путин счел, что проблему границы Армении и Азербайджана нельзя решить без РФ

Камбоджа открылась для привитых любой вакциной от коронавируса

Камбоджа открылась для привитых любой вакциной от коронавируса
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });