Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Военные США сообщили об уничтожении одного из лидеров "Аль-Каиды" в Сирии

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - В результате авиаудара США в пятницу на северо-западе Сирии был убит один из лидеров террористической группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ) Абдул Хамид аль-Матар, сообщает Центральное командование ВС США.

Согласно заявлению представителя командования, удар был нанесен с помощью разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата MQ-9 Reaper в районе города города Сулук в сирийской провинции Ракка.

Центральное командование США отмечает, что сообщений о жертвах среди мирного населения не поступало.

Американские военные указывают, что "Аль-Каида" использует сирийскую территорию как убежище для восстановления, координации с сообщниками и планирования новых операций, угрожая Сирии, Ираку и другим странам.

"Устранение этого высокопоставленного лидера "Аль-Каиды" подорвет способность террористической организации к дальнейшему планированию и осуществлению глобальных атак, угрожающих гражданам США, нашим партнерам и ни в чем не повинным гражданам", - говорится в заявлении.

В командовании добавили, что США продолжат преследовать членов "Аль-Каиды" и других террористов, угрожающих Соединенным Штатам.

США Сирия Аль-Каида

Новости

Саммит ЕС не решил главные вопросы - о ценах на газ и верховенстве права в Польше

Саммит ЕС не решил главные вопросы - о ценах на газ и верховенстве права в Польше

Украина пообещала помочь Молдавии газом

Что произошло за день: пятница, 22 октября

Адвокат Тельмана Исмаилова заявил, что тот получил убежище в Черногории

Адвокат Тельмана Исмаилова заявил, что тот получил убежище в Черногории

Российское посольство в Белграде не признало высылку дипломатов из Косово

Российское посольство в Белграде не признало высылку дипломатов из Косово

Два российских дипломата объявлены персонами нон грата в Косове и Метохии

Два российских дипломата объявлены персонами нон грата в Косове и Метохии

На воинском мемориале в Кишиневе из-за газового кризиса погас Вечный огонь

Браконьеры ускорили эволюцию африканских слонов, которые стали чаще рождаться без бивней

Браконьеры ускорили эволюцию африканских слонов, которые стали чаще рождаться без бивней

Молдавия на 30 дней введет режим ЧП в энергетике из-за нехватки газа

Молдавия на 30 дней введет режим ЧП в энергетике из-за нехватки газа
Пандемия коронавируса

Число жертв пандемии COVID-19 приблизилось к 5 млн человек

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });