Военные США сообщили об уничтожении одного из лидеров "Аль-Каиды" в Сирии

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - В результате авиаудара США в пятницу на северо-западе Сирии был убит один из лидеров террористической группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ) Абдул Хамид аль-Матар, сообщает Центральное командование ВС США.

Согласно заявлению представителя командования, удар был нанесен с помощью разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата MQ-9 Reaper в районе города города Сулук в сирийской провинции Ракка.

Центральное командование США отмечает, что сообщений о жертвах среди мирного населения не поступало.

Американские военные указывают, что "Аль-Каида" использует сирийскую территорию как убежище для восстановления, координации с сообщниками и планирования новых операций, угрожая Сирии, Ираку и другим странам.

"Устранение этого высокопоставленного лидера "Аль-Каиды" подорвет способность террористической организации к дальнейшему планированию и осуществлению глобальных атак, угрожающих гражданам США, нашим партнерам и ни в чем не повинным гражданам", - говорится в заявлении.

В командовании добавили, что США продолжат преследовать членов "Аль-Каиды" и других террористов, угрожающих Соединенным Штатам.