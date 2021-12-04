Армия США назвала целью удара с беспилотника в Сирии лидера "Аль-Каиды"

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Американская армия нанесла удар с беспилотника в Сирии, его целью был один из влиятельных полевых командиров "Аль-Каиды" (террористическая организация, запрещенная в России), сообщил в субботу в эфире телеканала Fox News представитель Центрального командования.

"Вооруженные силы США 3 декабря нанесли удар близ Идлиба в Сирии, целью был влиятельный руководитель и планировщик "Аль-Каиды". Точный удар был нанесен с летательного аппарата MQ-9", - сообщил капитан Билл Урбан.

По его словам, "первоначальные данные указывают на возможные потери среди мирных жителей".

Как отметил Урбан, "мы стараемся избегать жертв невинных и предпринимаем все возможное, чтобы предотвратить это".

"О возможности потерь среди мирного населения незамедлительно доложено Центральному командованию, - сказал он. - Мы начинаем глубокое расследование и опубликуем результаты, как только это станет уместным".

В октябре Центральное командование ВС США сообщало, что в результате авиаудара США на северо-западе Сирии был убит один из лидеров "Аль-Каиды" Абдул Хамид аль-Матар.