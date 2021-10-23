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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Жапаров заявил, что Киргизия не намерена открывать у себя базу США

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Киргизии хватит одной российской базы на своей территории, заявил президент страны Садыр Жапаров.

"У нас на территории сейчас действует одна база - российская военная база в Канте. Нам хватит одной", - заявил он во время пресс-конференции в субботу.

"Не хочется играть "в кошки мышки", заведя две базы двух держав", - сказал Жапаров, отвечая на вопрос журналиста о намерениях киргизских властей открыть американскую базу на территории страны из-за ситуации в Афганистане.

В декабре 2001 года на территории международного аэропорта "Манас" после заключения межправительственного соглашения между Киргизией и США была размещена авиабаза имени Питера Ганси, названная в честь пожарного, погибшего во время тушения сгоревших башен-близнецов Всемирного торгового центра в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. В 2005 году она была переименована в авиабазу "Манас". В 2009 году она была переименована в Центр транзитных перевозок "Манас".

В 2013 году правительство Киргизии приняло решение о выводе ЦТП из республики. 3 июня 2014 года прошла церемония его закрытия.

В Киргизии расположена российская авиабаза Кант. Она является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого реагирования ОДКБ. На ее вооружении находятся штурмовые самолеты Су-25, вертолеты Ми-8, разведывательные беспилотники.

Киргизия Садыр Жапаров

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