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Ракета Ariane-5 после часовой задержки успешно стартовала на орбиту

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Тяжелая ракета-носитель Ariane-5 Европейского космического агентства (ESA) с двумя спутниками связи в воскресенье после часовой задержки запуска успешно стартовала на орбиту, сообщила французская компания-оператор Arianespace.

Запуск был осуществлен в 03:10 по парижскому времени (05:10 мск) с космодрома Куру во Французской Гвиане.

Он должен был состояться на час раньше, но был перенесен из-за выявленной проблемы в первой ступени ракеты. Ее удалось быстро устранить.

Первоначально запуск планировалось осуществить еще в пятницу, но он был отменен из-за неполадок в наземных системах.

В рамках миссии VA255 ракета должна вывести на геостационарную орбиту с апогеем 35,2 тысяч км и перигеем 250 км спутники SYRACUSE 4A и SES-17, созданные франко-итальянским производителем аэрокосмической продукции Thales Alenia Space.

Военный спутник SYRACUSE-4A весом более 3,8 тонны выводится на орбиту в интересах министерства обороны Франции. Он предназначен для обеспечения связи между командными пунктами во Франции и группировками войск, дислоцированных по всему миру. Помимо этого, аппарат оборудован оптико-электронной системой слежения.

Спутник связи SES-17 с высокой пропускной способностью создан люксембургский компанией SES S.A. Это уже третий такой спутник, который пополнит орбитальную группировку компании. Аппарат весом более 6,4 тонн и сроком работы 15 лет будет предоставлять коммуникационное покрытие в Ka-диапазоне в Северной и Южной Америках, а также над Атлантическим океаном для обеспечения связи между воздушными судами. Спутник имеет около 200 Ka-полосовых лучей для покрытия этих регионов. Это будет первый спутник SES в чистом Ka-диапазоне на геостационарной орбите. Мощность аппарата SES-17 достигает 15 кВт.

Общая масса выводимой на орбиту ракетой Ariane-5 полезной нагрузки составляет более 11,2 тонн.

ESA Ariane-5

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