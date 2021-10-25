Актер из сериала "Друзья" Джеймс Майкл Тайлер скончался в возрасте 59 лет

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Актер Джеймс Майкл Тайлер, сыгравший Гантера в сериале "Друзья", скончался в своем доме в Лос-Анджелесе в воскресенье утром, говорится в заявлении его менеджера. Об этом сообщает BBC News.

"Если вы встретили его однажды, вы завели друга на всю жизнь", - говорилось в нем. "У него осталась жена Дженнифер Карно, любовь всей его жизни".

В 2018 году у Тайлера был диагностирован прогрессирующий рак предстательной железы.

"Желая помочь как можно большему числу людей, он смело поделился своей историей",-сказал его менеджер.

Гантер был и остается популярным персонажем среди поклонников сериала "Друзья", в котором он сыграл официанта и менеджера в кофейне "Central Perk". По сюжету его герой был влюблен в героиню Дженнифер Энистон Рейчел, которая также работала там официанткой в первые сезоны шоу.

В мае Тайлер ненадолго появился на мероприятии, посвященном выпуску "Друзья: Воссоединение" через Zoom.

"Это были самые запоминающиеся 10 лет в моей жизни, честно говоря. Я и представить себе не мог лучшего опыта. Все эти ребята были фантастическими, и работать с ними было просто приятно", - сказал он.