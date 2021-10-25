Microsoft заявила, что связанные с РФ хакеры из Nobelium совершили 22,8 тыс. атак

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Хакерская группа Nobelium в 2021 году активно действовала против IT-индустрии, проведя за июль - октябрь свыше 22,8 тыс. кибератак, говорится в пресс-релизе Microsoft.

В компании утверждают, что эти хакеры связаны с РФ. "Это та же самая сила, которая стояла за кибератаками против клиентов (компании - ИФ) SolarWinds в 2020 году", - отмечает Microsoft.

"Nobelium пытается применить метод, использовавшийся при предыдущих атаках, против организаций, являющихся неотъемлемой частью глобальных цепочек поставок IT-сектора", - отмечается в документе.

По данным Microsoft, жертвами хакеров, в том числе, становились организации, поставляющие информационные услуги; в частности, речь шла об услугах из сферы "облачных сервисов": хакеры пытались подключиться к средствам прямого доступа этих организаций, к IT-системам их клиентов. Специалисты Microsoft начали наблюдать за этой хакерской кампанией в мае 2021 года, и с тех пор уведомили более 140 компаний и организаций, что их атаковала группа Nobelium. При этом хакеры смогли нарушить работу сервисов 14 организаций.

В Microsoft уточнили, что целями Nobelium летом 2021 становились и другие структуры. Всего с 1 июля по 19 октября Microsoft сообщили 609 своим клиентам, что они 22 868 раз подверглись кибератакам Nobelium. Однако успешность подобных кибератак оказалась низкой.