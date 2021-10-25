Путин поговорил по телефону с Джонсоном

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, сообщила пресс-служба Кремля.

Климат

"Подробно обсуждена климатическая проблематика – в свете ведущейся британской стороной подготовки к предстоящему в Глазго 1-2 ноября саммиту мировых лидеров, которым откроется 26-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата", - говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе, с российской стороны отмечена приверженность международным обязательствам и намерение последовательно сокращать "углеродный след" национальной экономики.

"Джонсон приветствовал планы России добиваться углеродной нейтральности не позднее 2060 года. Путин отметил, что направляемая в Глазго российская делегация будет способствовать успешной работе столь важного международного форума", - отметили в пресс-службе.

"Премьер-министр выразил надежду, что Россия повысит эту цель до (достижения углеродной нейтральности - ИФ) в 2050 году, а также – будет добиваться дальнейшего прогресса к остановке вырубки леса", - говорится уже в заявлении Даунинг-стрит. Там отмечается, что Джонсон также выразил надежду, что РФ будет самостоятельно определять и дополнительные меры, призванные защитить климат.

Российско-британские отношения

Путин и Джонсон также обменялись оценками ситуации в двусторонних отношениях. "Выражено обоюдное мнение, что несмотря на наличие известных проблем, следовало бы наладить взаимодействие Москвы и Лондона по ряду направлений", - сообщили в Кремле.

На Даунинг-стрит, в свою очередь, сообщили, что британский премьер в телефонном разговоре с президентом РФ заявил, что отношения между двумя странами сейчас находятся не на том уровне, на котором хотелось бы.

"Премьер дал ясно понять, что нынешние отношения Великобритании и России – не те, которые мы хотели бы", - говорится в заявлении представителя британского правительства, текст которого приводят британские СМИ.

Согласно заявлению, Джонсон отметил, что "остаются значительные трудности" в отношениях. В этом контексте премьер в ходе разговора упомянул ситуацию с отравлением Сергея Скрипаля в Солсбери в 2018 году. 4 марта 2018 года бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания в Солсбери. Впоследствии британские следователи пришли к выводу, что Скрипали пострадали от нервнопаралитического отравляющего вещества, названного "Новичок" (А-234). Выводы британцев подтвердила комиссия Организации по запрещению химического оружия. Ответственность за покушение на Скрипалей британские власти возложили на Россию. В Москве отвергают эти обвинения.

Афганистан

Были рассмотрены также некоторые актуальные вопросы международной повестки дня.

"При обсуждении обстановки в Афганистане Владимир Путин информировал об итогах состоявшихся на прошлой неделе в российской столице консультаций "расширенной тройки" и встречи в рамках Московского формата", - говорится в сообщении.

В свою очередь британские СМИ сообщают, что Джонсон в разговоре с Путиным отметил важность признания "Талибана" (террористическая организация, запрещена в РФ) только при определенных условиях.

"Лидеры обменялись мнениями по Афганистану. Премьер-министр отметил, что важно, чтобы какое-либо признание "Талибана" зависело от их поведения, включая уважение к правам человека", - сообщил представитель Даунинг-стрит. Движение "Талибан" на фоне вывода войск США и НАТО из Афганистана в августе захватило практически без боя почти все провинции страны. 15 августа талибы без боев овладели Кабулом, после чего из нее бежал президент Ашраф Гани и члены его кабинета.

Иран

Лидеры "высказались в пользу сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, который является важным фактором обеспечения безопасности и поддержания режима ядерного нераспространения", отметили в пресс-службе Кремля.

Украина

Путин, как сообщили в пресс-службе, "подробно изложил подход России к урегулированию внутриукраинского конфликта при безусловном выполнении Минских договоренностей".

"Условлено, что по затронутым в беседе вопросам стороны будут поддерживать необходимые контакты", - добавили в Кремле.