Ледник в Антарктиде в честь климатического саммита назвали Глазго

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Ранее безымянный ледник в западной части Антарктиды получил название Глазго в честь города, принимающего климатический саммит, сообщает в воскресенье британская телерадиокоропорация BBC.

По ее данным, ледник расположен на 100-километровом участке Антарктиды, подверженном особенно быстрому таянию.

Рядом с ледником Глазго расположены еще восемь ледников, носящих названия Женевы, где в 1979 году прошла первая конференция по климату, а также Рио-де-Жанейро, Берлина, Киото, Бали, Стокгольма, Парижа и Инчхона - в этих городах принимались важные документы по борьбе с изменением климата.

Климатический саммит COP26 в Глазго пройдет с 31 октября по 12 ноября. Как ожидается, в мероприятии примут участие представители из почти 200 стран.