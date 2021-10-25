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Российские военные не пострадали при подрыве взрывного устройства в Сирии

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Во время патрулирования российской военной полицией автотрассы М-5 в сирийской провинции Деръа в понедельник был совершен подрыв взрывного устройства, военнослужащие РФ не пострадали, сообщил на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

Он уточнил, что взрыв произошел в 08:55 в районе населенного пункта Умм-эль-Маатен перед головным автомобилем колонны. По его данным, подорвалось самодельное безоболочное взрывное устройство.

Кулить добавил, что за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано девять обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещенная в РФ террористическая организация).

В провинции Идлиб в результате минометных обстрелов, произведенных террористами по позициям правительственных сил в районах населенных пунктов Кафер-Небель и Джубас, один сирийский военнослужащий погиб и еще один получил ранение. В провинции Алеппо в результате обстрела из крупнокалиберного пулемета, произведенного террористами по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Марааназ, были ранены двое сирийских военнослужащих.

Сирия Россия Деръа Идлиб Алеппо

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