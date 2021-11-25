Военные РФ сообщили о подготовке террористами в Сирии провокации с применением химоружия

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили о подготовке террористической группировкой в сирийской провинции Идлиб провокации с использованием отравляющих веществ.

"В российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) поступили сведения, что боевиками террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" ("Хайат Тахрир аш-Шам") (обе группировки запрещены в РФ - ИФ) в подземном укрытии в районе города Сармада провинции Идлиб складированы емкости с отравляющими веществами", - заявил на брифинге в четверг замглавы ЦПВС Вадим Кулить.

Он пояснил, что, "по имеющейся информации, террористы намерены организовать провокации с целью обвинить сирийские правительственные войска в применении химического оружия против мирного населения".

Кроме того, Кулить сообщил о гибели сирийского военнослужащего в результате обстрела со стороны террористов.

"В провинции Идлиб в результате снайперского обстрела, произведенного террористами из района Мадждалайа по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Дадих, один сирийский военнослужащий погиб, другой получил ранение", - сказал он.