Премьер Молдавии заявила, что в стране не обсуждают вопрос выхода из СНГ

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что правительство не обсуждает вопрос выхода страны из Содружества независимых государств (СНГ).

"Мы участвуем в работе СНГ. Мы используем эту платформу для диалога по разным актуальным вопросам. В рамках СНГ мы обсуждаем различные проблемы со странами Содружества", - сказала Гаврилица в понедельник вечером в ходе передачи на телеканале ProTV.

Отвечая на вопросы журналистов по этому поводу, она сказала, что "у Молдавии нет таких планов", подчеркнув, что "Молдавия заинтересована в рынках СНГ, где можно продавать молдавскую продукцию".

"Есть также проблемы с нашими трудовыми мигрантами, есть другие вопросы, которые мы обсуждаем в рамках СНГ. Нынешние молдавские власти еще в избирательной кампании выступали за сбалансированную внешнюю политику. И мы придерживаемся этой политики. Мы стремимся к сотрудничеству со всеми, мы действуем в интересах наших граждан", - подчеркнула Гаврилица.

Ранее сообщалось, что президент Молдавии Майя Санду не участвовала в саммите глав государств СНГ, который состоялся в онлайн формате 15 октября. Молдавию на саммите представляла Гаврилица.