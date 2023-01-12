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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:42

Молдавия задумалась о целесообразности сохранения членства в СНГ

Отношения Кишинева и Москвы сохраняются только на уровне посольств, заявил глава МИД Молдавии

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - В Молдавии сейчас "анализируют целесообразность пребывания в СНГ" и не видят в содружестве процессов, которые интересовали бы страну, заявил телеканалу TV8 глава МИД республики Нику Попеску.

"В рамках СНГ было подписано несколько сот различных документов, и сейчас МИДЕИ и другие министерства занимаются их анализом. В ближайшем будущем у нас будет более четкое понимание, какие элементы этих международных соглашений нам еще нужны, а какие - изжили себя", - сказал министр.

Военная операция на Украине

"Мы не видим в СНГ какие-либо процессы, которые были бы в интересах Молдавии. Эта организация со временем стала наименее релевантной для нас. Зона свободной торговли не работает, по доступу наших товаров есть проблемы с 2006 года, есть торговые ограничения по отношению к нашему экспорту", - продолжил он.

"С начала вторжения России в Украину представители Молдавии не участвуют в каких-либо встречах на уровне СНГ", - напомнил Попеску.

Нашим абсолютным приоритетом остается интеграция и присоединение к Евросоюзу", - сказал Попеску в интервью, опубликованном во вторник на портале NordNews.md.

Говоря об отношениях с Россией, он сказал, что они сохраняются только на уровне посольств.

На вопрос журналиста о заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству с Россией, он ответил, что заседание было запланировано на март 2022 года, но не состоялось из-за военных действий на Украине.

В октябре 2021 года и в ноябре 2022 года премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица говорила, что выход страны из СНГ не обсуждается.

В середине мая 2022 спикер парламента Молдавии Игорь Гросу заявил, что решение о целесообразности участия Молдавии в СНГ будет принято после окончания боевых действий на Украине, на тот момент этот вопрос не обсуждался. При этом он отмечал, что участие страны в мероприятиях СНГ "почти невозможно из-за ситуации в регионе". Тогда же в мае президент страны Майя Санду заявила о преждевременности обсуждения выхода из СНГ.

29 ноября 2022 года Попеску заявил, что Молдавия не выходит из состава СНГ, но практически приостановила свое участие в работе на площадке Содружества. При этом он назвал абсолютным приоритетом Кишинева интеграция с Евросоюзом и присоединение к ЕС.

Статус кандидата в члены ЕС Молдавия и Украина получили в июне 2022 года.

Молдавия СНГ Нику Попеску Украина Майя Санду Наталья Гаврилица
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