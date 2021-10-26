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СМИ сообщили об активизации террористов ИГ в центре Афганистана

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - "Исламское государство" (ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация) объявила о своем присутствии в центральной афганской провинции Урузган, сообщают местные сетевые СМИ.

"Черные флаги ДАИШ (арабское название ИГ - ИФ) стали чаще появляться в различных селениях уезда Дех Рахвуд. Центром группировки в уезде стало селение Дехзанг, откуда организаторы распространяют послания с призывом присоединиться к ней. Каждому новому члену ДАИШ выдается по 30 тыс. афгани - единовременное пособие", - говорится в сообщениях.

"Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация), пришедший к власти в Афганистане в августе этого года на фоне вывода из страны войск коалиции во главе с США, пока не комментировал эти сообщения.

В то же время в воскресенье начальник генерального штаба вооруженных сил талибов Кари Фасихуддин Фитрат Бадахшани сообщал, что в субботу на севере Афганистана были арестованы четверо сторонников ИГ.

"Согласно окончательной информации, четыре человека были арестованы в провинции Джаузджан на территории уезда Каркин по обвинению в шпионаже в пользу ИГ", - написал в твиттере Бадахшани.

Ранее бывший председатель комитета по обороне в палате представителей Афганистана Мир Хайдар Афзали заявил, что филиал запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" в Афганистане - "Вилоят Хорасан" - пытается укрепить свои позиции на севере страны.

Перед этим афганские эксперты отмечали, что в ходе захвата талибами Афганистана на фоне вывода войск США и НАТО из страны, в июле-августе были освобождены заключенные тюрем, среди которых наряду с талибами были сотни сторонников ИГ.

После прихода в августе талибов к власти в Афганистане в стране произошло несколько кровавых терактов, ответственность за которые взял на себя ИГ. Последние теракты в шиитских мечетях в Кундузе и Кандагаре унесли жизни более ста человек, несколько сотен получили ранения.

Захваченный талибами Афганистан

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В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страныОфициальные лица движения "Талибан" заняли президентский дворец в КабулеЖители Кабула предпринимают попытки бежать из города. На границе Афганистана и Пакистана возникли очереди.Более половины сотрудников американского посольства в Афганистане покинули здание диппредставительства в Кабуле. В эвакуации задействованы по меньшей мере 78 самолетов военно-транспортной авиации США.Многие жители афганской столицы поспешили в банки, чтобы снять деньги со счетовВ столице Афганистана начали закрываться все торговые центры и магазины. Местные жители закрашивают на стенах домов изображения женщин.В иностранных посольствах в Кабуле собрались очереди на получение визыСами талибы заверяют, что не желают зла мирным жителям и не собираются мстить остающимся в Кабуле афганским военнымМногие страны экстренно эвакуируют своих граждан из Афганистана. На фото: самолеты ВВС Германии на авиабазе под Ганновером перед вылетом в Афганистан для эвакуации граждан ФРГ.Международный аэропорт Кабула имени Хамида Карзая объявил, что прекращает выполнять гражданские рейсы
В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страны
Хроника 18 июля – 26 октября 2021 годаАфганистан во власти талибов
Афганистан Исламское государство Талибан

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