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В Афганистане участились похищения торговцев

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - За последние два месяца в Афганистане увеличилось количество похищений торговцев, четверо убиты, сообщает в четверг афганский телеканал Tolo News.

"Около 40 случаев (похищения) зафиксировала торгово-промышленная палата Афганистана", - заявил зампред палаты Хан Джан Алокозай.

Четверо торговцев погибли при попытках сопротивления похитителям. По данным телеканала, людей похищали в провинциях Кабул, Кандагар, Нангархар, Кундуз, Герат и Балх.

Между тем, в министерстве внутренних дел Афганистана заявили, что в ближайшее время торговцам для обеспечения безопасности будут выданы новые лицензии на оружие.

Афганистан

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