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Японская принцесса Мако вышла замуж за простолюдина

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Утром в Токио дочь наследника престола Японии принцесса Мако вышла замуж за простолюдина Кея Комуро, с которым они встречались несколько лет, сообщает Kyodo News со ссылкой на Управление императорского двора. Она лишилась статуса члена императорской семьи и теперь будет носить фамилию мужа.

Регистрация брака прошла без пышных церемоний и торжественного приема. Предполагалось, что после регистрации новобрачные проведут пресс-конференцию, однако они просто сделали заявления и раздали журналистам письменные ответы на пять заранее отобранных вопросов.

Скромность церемонии и ограниченное общение с журналистами Kyodo связало с многолетним скандалом вокруг долга матери жениха перед императорской семьей в размере 4 млн иен. Публикации на эту тему вызвали у принцессы посттравматическое стрессовое расстройство, и мысли о предстоящей пресс-конференции и необходимости лично отвечать на разные вопросы, побудили ее отменить общение со СМИ, объявило Управление.

По японским законам, выходя замуж за простолюдина, принцессы лишаются статуса член императорского дома, от принцев такого не требуется. Мако отказалась не только от церемониальной свадьбы и полагающегося банкета, но и от традиционной в таком случае компенсации принцессам (153 млн иен, или $1,35 млн), покидающим двор, ВВС News отмечает, что она стала первой принцессой, которая пренебрегла обеими традициями.

Новобрачным по 30 лет. Они познакомились в колледже. Об их помолвке стало известно в 2017 году. Ожидалось, что они поженятся на следующий год, но скандал с долгами матери Комуро, вынудил их отложить бракосочетание.

Предполагается, что семья вскоре переедет в США: Комуро работает в американской юридической фирме.

Япония Мако Кей Комуро Токио США

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