Что произошло за день: вторник, 26 октября

Рекордная смертность от COVID-19 в России, решение суда о судьбе "скифского золота" и взрывы газа в двух российских городах

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В России число умерших от COVID-19 за сутки достигло нового максимума. Скончались 1 106 пациентов, заболели еще 36 446 человек. По данным Минздрава, лечение сейчас проходят 1 млн 335 тыс. россиян, в том числе около 60 тысяч детей. По стране свободными остаются около 12% коек для пациентов с COVID.

- Суд в Нидерландах постановил передать "скифское золото" Украине. После выставки 2013 года артефакты оставались в Нидерландах из-за присоединения Крыма к России. Решение суда было воспринято Россией как политизированное и подлежащее обжалованию.

- Сразу в двух городах России произошли взрывы газа в жилых домах. В подмосковном Видном взрывом разрушило одну из стен, госпитализация никому не потребовалась. По данным источника, причиной происшествия могло стать использование шланга от стиральной машины для подключения газовой плиты. В калининградском Балтийске взрыв привел к возгоранию, пострадал один человек.

- На насилие пожаловались 185 заключенных саратовской ИК-13. Они написали заявления после приезда в колонию правозащитников.

- Российские военные предотвратили захват судна в Гвинейском заливе. Пираты скрылись на быстроходной лодке. На борту спасенного контейнеровоза "Люция" были украинцы, россиянин и румын.

- Двоих взрослых и ребенка нашли мертвыми в московской квартире. По данным следствия, они были убиты. Источник сообщил, что умершие - бывший замруководителя московского филиала "Смоленского банка" Михаил Яхонтов, его жена и сын. Яхонтов отбыл тюремный срок по делу о преднамеренном банкротстве и был должен 8,4 млрд рублей.

- Японская принцесса Мако вышла замуж за простолюдина. Свадьба откладывалась на несколько лет из-за скандала вокруг долга матери жениха перед императорской семьей.

- Астрономы нашли возможную экзопланету за пределами нашей Галактики. Кандидат в экзопланету размером с Сатурн расположен в галактике Водоворот на расстоянии около 28 млн световых лет.