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В Германии избрали нового главу бундестага

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Вице-председатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Бербель Бас избрана новым председателем германского парламента-бундестага.

Бас является экспертом по здравоохранению, она сменит на посту спикера бундестага Вольфганга Шойбле. За кандидатуру Бас проголосовали 576 депутатов из 736, сообщил Шойбле.

Бербель Бас является депутатом бундестага с 2009 года, с 2019 года она – заместитель председателя фракции СДПГ в немецком парламенте.

Парламентские выборы в Германии прошли 26 сентября. По итогам будет сформировано новое правительство. Канцлер Германии Ангела Меркель свою кандидатуру на выборах не выдвигала. СДПГ победила на выборах в бундестаг, набрав 25,7% голосов.

21 октября в Германии официально начались коалиционные переговоры. В среду, 27 октября, работа продолжится в составе 22 рабочих групп – они будут прорабатывать тематические аспекты коалиционного договора. Планируется, что представители "Зеленых", Социал-демократической партии Германии и Свободной демократической партии Германии определятся с кандидатурой канцлера после 6 декабря.

Германия Бербель Бас Вольфганг Шойбле бундестаг

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