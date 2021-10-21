С кандидатурой нового канцлера Германии определятся после 6 декабря

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Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Представители "Зеленых", Социал-демократической партии Германии и Свободной демократической партии Германии планируют определиться с кандидатурой канцлера после 6 декабря, сообщил журналистам в Берлине генсек "свободных демократов" Фолькер Виссинг.

По его словам, на неделе после 6 декабря должен быть определен новый канцлер. Это будет возможно после того, как три партии согласуют коалиционный договор.

Предполагается, что им станет глава социал-демократов и действующий министр финансов Олаф Шольц.

В четверг, 21 октября, в Германии официально начались коалиционные переговоры. На следующей неделе в среду, 27 октября, работа продолжится в составе 22 рабочих групп - они будут прорабатывать тематические аспекты коалиционного договора.

Парламентские выборы в Германии прошли 26 сентября.