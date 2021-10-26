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В Гомеле 30 человек задержали за подписку на запрещенные телеграм-каналы

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - В Гомеле за один день - 25 октября, почти три десятка человек задержали за подписку на признанные в Белоруссии экстремистскими телеграм-каналы, сообщили в правозащитном центре "Весна".

"Известно, что на задержанных составили протоколы по ст. 19.11 КоАП (распространение, изготовление, хранение, перевозка информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность) якобы за подписку на экстремистские каналы", - говорится в сообщении организации.

Официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов заявил "Интерфаксу", что "информацией по этому вопросу не располагает".

По подсчетам МВД, в Белоруссии более 320 деструктивных телеграм-каналов и телеграм-чатов. Все они признаны судами экстремистскими.

12 октября в Белоруссии было принято постановление правительства о борьбе с экстремизмом и реабилитацией нацизма. Комментируя его исполнение, в МВД предупредили, что за чтение экстремистских ресурсов уголовная ответственность не грозит, но вот подписка - это уже "элемент популяризации, распространения экстремистской информации".

Гомель МВД Белоруссии

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