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Задержанных в Анталье российских туристов отпустят под подписку о невыезде

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Группу российских туристов, задержанных в турецкой провинции Анталья по подозрению в поджоге леса, отпустят под подписку о невыезде, сообщил порталу "Интерфакс-Туризм" вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

"Суд рассмотрел апелляцию адвокатов граждан РФ и, по моей информации, изменил меру пресечения на подписку о невыезде. В ближайшее время их отпустят из СИЗО", - сказал он.

Как отметил Мельников, в ближайшее время адвокатам предстоит добиться полного оправдания россиян, но, по его словам, важно, что решения суда они будут ожидать уже не в заключении.

"Судебные разбирательства в Турции зачастую могут проходить долго, но я надеюсь, что обвинения в отношении российских туристов будут сняты в ближайшее время, и им дадут как можно скорее вернуться в Россию", - заключил он.

Правоохранительные органы Турции 23 октября задержали семерых российских туристов по подозрению в поджоге леса в окрестностях Антальи. Группа совершала поход по маршруту "Ликийская тропа".

По словам одного из задержанных россиян Дмитрия Коршунова, на пути по Ликийской тропе туристы увидели пожар и попытались его потушить, но по дороге группу задержали местные жители и вызвали жандармов.

По решению суда, принятому на основании предварительного заключения следственных органов, россияне были помещены под арест на период досудебного расследования обстоятельств инцидента и определения степени их вины.

Турция Анталья Россия Иван Мельников

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