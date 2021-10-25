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Российских туристов в Турции арестовали по подозрению в поджоге леса

Путешественники заявляют о своей невиновности

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Россияне, арестованные в Анталье по подозрению в поджоге леса, рассказывают, что увидели пожар в ходе прохождения турмаршрута и вызвали службу 911, однако их арестовали и предоставили адвокатов, не говорящих на русском или английском языках.

"На пути по Ликийской тропе мы увидели пожар, попытались его потушить и вызвали 911, но по дороге нас задержали местные жители и вызвали жандармов. В итоге после разбирательства суд назначил арест, и нас отправили в тюрьму. Бесплатные адвокаты не говорят даже на английском", - рассказал на своей странице в инстаграме один из задержанных россиян Дмитрий Коршунов.

По данным Генконсульства РФ в Анталье, 23 октября полиция в турецкой провинции Анталья задержала группу из семи российских туристов по подозрению в поджоге леса, они находятся под арестом на период досудебного расследования.

"Правоохранительными органами Турции по подозрению в поджоге леса в окрестностях Антальи была задержана группа российских туристов, совершавших поход по маршруту "Ликийская тропа". По решению суда, принятому на основании предварительного заключения следственных органов, россияне помещены под арест на период досудебного расследования обстоятельств инцидента и определения степени их вины", - говорится в сообщении дипмиссии.

Как отметили в Генконсульстве, судебными властями Турции на безвозмездной основе предоставлены государственные адвокаты, во время дачи показаний и в ходе судебного заседания обеспечен квалифицированный перевод. Сотрудники Генконсульства посетили задержанных россиян, когда те находились в жандармском участке, разъяснили суть предъявленных обвинений и правовые аспекты предстоящего судебного разбирательства.

"В рамках компетенции и полномочий продолжаем следить за соблюдением процессуальных норм в ходе следственных и судебных мероприятий", - пояснили дипломаты.

Консульство также направило запрос местным властям с просьбой предоставить информацию по факту ареста россиян и обеспечения консульского доступа к подозреваемым, находящимся в следственном изоляторе Антальи.

Ликийская тропа - туристический маршрут длиной около 540 км, проходящий вдоль части средиземноморского побережья древней Ликии. Соединяет районы Фетхие с Гейкбаири рядом с Антальей. Тропа считается одним из самых красивых и интересных треккинговых маршрутов в мире.

Турция Анталья

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