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В Эр-Рияде впервые приземлился израильский самолет

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Израильский частный самолет приземлился во вторник в Эр-Рияде, совершив, таким образом, первый в истории рейс из Израиля в Саудовскую Аравию, сообщает в среду The Jerusalem Post.

Как отмечает издание, страны не осуществляют коммерческих авиаперевозок, поскольку между Израилем и Саудовской Аравией нет дипломатических отношений. Поэтому, подчеркивает The Jerusalem Post, этот первый рейс является значительным достижением на пути к развитию отношений между двумя странами.

The Jerusalem Post напоминает, что в прошлом году Израиль и Саудовская Аравия открыли друг для друга свое воздушное пространство.

Осенью прошлого года ОАЭ и Бахрейн при посредничестве США подписали с Израилем соглашение об установлении дипотношений. Вслед за этими странами на нормализацию отношений согласился и Судан.

Экс-президент США Дональд Трамп выражал уверенность, что Саудовская Аравия вскоре тоже может присоединиться к процессу нормализации отношений между мусульманскими странами и Израилем. Нынешний президент Джо Байден в свою очередь заявлял, что поддерживает нормализацию отношений между Израилем и арабскими странами, однако занял более жесткую позицию по отношению к Саудовской Аравии из-за ситуации с правами человека в этой стране.

До этого дипотношения с Израилем были лишь у двух арабских стран – Египта (установлены в 1979 году) и Иорданией (установлены в 1994 году).

Израиль Саудовская Аравия

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