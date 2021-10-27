Багеты во французских булочных могут резко подорожать

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Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Рост цен на пшеницу вызывает беспокойство у французских домохозяйств, которые опасаются возможного повышения цен на багеты, которые считаются одним из индикаторов состояния французской экономики, пишет Associated Press.

Многие булочные по всей стране предупреждают посетителей, что цена багета может вырасти на 4-6 центов от средней цены на уровне чуть более $1.

"Может казаться, что это немного, но это огромное повышение. За последние 20 лет цена багета повысилась всего на 23 сантима (чуть более 20 центов - ИФ)", - сказал президент Французской конфедерации булочных и кондитерских Доминик Анракт, которого цитирует агентство.

Мировые цены на пшеницу увеличились на 30% с сентября на фоне плохого урожая в России, сказал Анракт. Еще одним фактором является рост цен на энергоносители, которые делают более дорогостоящей работу печей, отметил он.

"Багет - это наша эмблема, наш символ, барометр нашей экономики. Его цена не может быть выше 1 евро", - сказал Анракт.

Производство багетов является настолько существенным бизнесом во Франции, что, по словам экспертов в отрасли, булочные по всей стране готовы отказаться от производства других хлебобулочных изделий, чтобы ограничить рост стоимости багета.

Рост цен на энергоносители затрагивает сферу пищевой промышленности не только во Франции, но и в Италии. Как ожидается, в этой стране он приведет к увеличению стоимости сушки зерна, что, в свою очередь, может спровоцировать рост цен на хлеб и пасту в супермаркетах.