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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Цены на российскую пшеницу достигли максимума за последние девять лет

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Цены на российскую пшеницу (протеин 12,5%) на прошлой неделе повысились на $3, до $316 за тонну (FOB), что является самым высоким уровнем с 2012/2013 сельхозгода, сообщает "СовЭкон".

Как считают эксперты, поддержку рынку оказывают более высокие мировые котировки и укрепление рубля.

Американская пшеница за неделю подорожала на 3%, до $277 за тонну, французская - на 1,4%, до 280 евро за тонну ($326 за тонну).

Как считают эксперты, существенное повышение процентной ставки ЦБ делает российскую пшеницу менее конкурентоспособной в долларовом выражении. С сентября рубль укрепился на 4%.

"На внутреннем рынке мы ждем в целом нейтральной динамики на фоне ожидания дальнейшего увеличения пошлин и вялого экспортного спроса", - говорится в сообщении.

СовЭкон

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