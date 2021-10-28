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Министры иностранных дел стран-соседей Афганистана приняли совместное заявление

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Министры иностранных дел соседних с Афганистаном стран, включая Иран, Китай, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Россию, выступили с совместным заявлением, в котором подчеркивается, что единственное решение проблем Афганистана - это всеобъемлющая политическая структура с участием всех этнических групп, сообщило иранское агентство IRNA.

Министры подчеркнули поддержку национального суверенитета, политической независимости, единства и территориальной целостности Афганистана, а также невмешательства в его внутренние дела.

Они выразили надежду на стабильный Афганистан, его развитие, процветание и гармоничные отношения с соседними странами.

Министры также выразили глубокую озабоченность сложной военно-политической, социально-экономической и гуманитарной ситуацией в Афганистане и отметили, что всеобъемлющая политическая структура с участием всех этнических групп является единственным решением проблем Афганистана.

В заявлении содержится призыв ко всем вовлеченным сторонам включая "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) продолжать политические переговоры и консультации для улучшения будущего нации. Также обращается внимание на гарантии и обязательства соответствующих афганских ответственных сторон перед международным сообществом в том, что территория Афганистана не будет представлять никакой угрозы для соседних стран и не будет использоваться преступными, террористическими и сепаратистскими группировками.

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Афганистан Талибан

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