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Путин заявил, что Россия подходит к исключению талибов из списка террористов

Президент РФ подчеркнул, что решение сначала должно быть принято на уровне ООН

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Россия приближается к принятию решения об исключении "Талибана" (организация, запрещённая в РФ) из списка террористических организаций, но это сделать в первую очередь должен Совет Безопасности ООН, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Дело в том, что эти решения приняты на уровне ООН", - сказал Путин в ходе пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай".

Он отметил, что сейчас все зависит от того, будет ли ситуация в Афганистане развиваться в позитивном ключе.

"Позиция России будет заключаться в том, чтобы двигаться именно в этом направлении (исключения из списка террористов - ИФ). Но все-таки эти решения должны быть приняты таким же образом и способом, которым они принимались раньше, когда мы это движение включали в список террористических организаций", - добавил Путин.

Он заметил, что Россия сотрудничает с представителями "Талибана", приглашает их в Москву и находится в контакте с ними в самом Афганистане.

Талибы должны выстроить отношения со всеми этническими группами, политическими и общественными организациями внутри Афганистана, заявил президент РФ.

Путин заметил, что кроме пуштунов, из которых в основном и состоит "Талибан", в стране есть и другие этнические группы, в том числе таджики, узбеки, хазарийцы.

"Да, я знаю, конечно, сейчас в руководящем составе, в правительстве есть представители этих групп, но не на первых ролях, а люди претендуют на то, чтобы занять значимое место в системе управления страной, и этот баланс должен быть найден", - сказал Путин.

Накануне в российской столице прошла встреча по Афганистану в "московском формате". В совместном заявлении по итогам переговоров участники отметили, в частности, необходимость взаимодействия с новыми властями Афганистана вне зависимости от статуса талибов на международной арене.

Талибы пришли к власти в Афганистане в августе на фоне вывода из страны войск коалиции во главе с США, которые пребывали там 20 лет. Представители новых властей заявили о намерении сформировать инклюзивное правительство, вести борьбу с терроризмом и наркотрафиком и отсутствии угрозы со стороны Афганистана для стран региона.

Владимир Путин Афганистан

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