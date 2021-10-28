NBC сообщил об атаке хакеров из РФ на Национальную стрелковую ассоциацию США

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Национальная стрелковая ассоциация США (NRA) подверглась кибератаке, сообщает телеканал NBC.

Группа хакеров, известная как Grief, опубликовала 13 файлов на своих ресурсах в среду и заявила, что взломала NRA. Киберпреступники угрожают опубликовать больше файлов, если ассоциация не заплатит выкуп.

Эксперты по кибербезопасности, опрошенные телеканалом, заявили, что Grief- это попытка ребрендинга группы киберпреступников, ранее известной как Evil Corp. В США считают, что данная группа связана с Россией. Американский Минфин в 2019 году ввел санкции в отношении Evil Corp.

Тем временем в самой стрелковой ассоциации комментировать ситуацию отказались.

"NRA не обсуждает вопросы, касающиеся ее физической или электронной безопасности. Тем не менее, NRA принимает чрезвычайные меры для защиты информации о своих членах, спонсорах и деятельности...", - говорится в сообщении управляющего директора по связям с общественностью Эндрю Аруланандама в твиттере ассоциации.

За последние месяцы США столкнулись с серией мощных кибератак, целью которых было получение выкупа. Большинство из них американские власти приписывают хакерам из РФ. Россия неоднократно отвергала все обвинения американской стороны.

Администрация президента США Джо Байдена сделала реагирование на угрозы кибербезопасности важным приоритетом. В мае американский лидер подписал исполнительный указ, направленный на укрепление федеральной кибербезопасности.