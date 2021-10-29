Россиянину Дунаеву грозит в США до 60 лет тюрьмы по обвинению в хакерской деятельности

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Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Министерство юстиции США предъявило обвинения россиянину Владимиру Дунаеву, его обвиняют в предполагаемом участии в транснациональной, киберпреступной организации, говорится в заявлении ведомства.

"Согласно документам суда, 38-летний Владимир Дунаев был членом транснациональной, киберпреступной организации, которая устанавливала троян для компьютерных банковских операций и набор вредоносных программ-вымогателей, известных как "Trickbot", - отмечается в тексте.

Дунаева экстрадировали по запросу США из Южной Кореи в американский штат Огайо, где идет судебный процесс по его делу.

Максимальное наказание, которое ему грозит, в случае признания его виновным, - 60 лет тюремного заключения.

Программа "Trickbot" заражала миллионы компьютеров в предприятиях по всему миру с целью кражи данных и получения выкупа, атаковала сети школ, банков, муниципальных органов власти и компаний в сфере здравоохранения, энергетики и сельского хозяйства, отмечается в заявлении Минюста США.