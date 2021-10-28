Южная Корея выдала США россиянина, обвиненного в киберпреступлениях

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Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Власти Южной Кореи экстрадировали 20 октября в США россиянина, которого американские власти обвиняют в создании и распространении компьютерных программ для отмывания денег и краж, сообщает агентство "Рёнхап".

По данным "Рёнхап", россиянин является членом международной преступной группировки. Его имя не называется.

В Минюсте Южной Кореи сообщили, что россиянина обвиняют в кражах более $2 млн у компаний и частных лиц, совершенных им в составе преступной группировки, которая в свою очередь разработала хакерскую программу Trickbot.

По данным южнокорейского ведомства, обвинения гражданину РФ были выдвинуты судом штата Огайо в августе.