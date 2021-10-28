Атомная подлодка США "Коннектикут" в результате столкновения лишилась сонара

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Атомная подводная лодка ВМС США USS Connecticut, столкнувшаяся 2 октября с неизвестным объектом в Южно-Китайском море, лишилась расположенной в носовой части секции сонара.Об этом сообщил американский ветеран-подводник Аарон Амик в своем твиттере SubBrief.

Детально изучив последние спутниковые снимки подлодки, стоящей на базе на острове Гуам, он сообщил, что "очень сильно повреждена" носовая часть, где размещается сферический сонар (гидроакустический комплекс), который сканирует все 360 градусов и служит глазами и ушами субмарины.

"Секция со сферическим сонаром полностью отсутствует", - отметил Амик.

Он также получил подтверждение этих повреждений от двух источников на базе, которые непосредственно видели состояние, в котором находится USS Connecticut.

Как ранее сообщали ВМС США, поврежденная подлодка 8 октября зашла на базу на острове Гуам в западной части Тихого океана. Туда прибыла группа военных специалистов, чтобы осмотреть повреждения, установить их источник и решить вопрос о ремонте.

Между тем, по словам Амика, ремонтные возможности базы на Гуаме ограничены. Там нет сухого дока для проведения ремонта. Если же задействовать сухой док, который находится на континентальной части США, то его прихода придется ждать несколько недель.

ВМС США по-прежнему хранят молчание о том, с чем могла столкнуться подлодка и какие она получила повреждения.

Ранее гонконгский новостной сайт iNews сообщал, что американская атомная субмарина USS Connecticut, получившая 2 октября повреждения во время выполнения задания в Южно-Китайском море, скорее всего, столкнулась с неизвестным китайским подводным объектом.

По его данным, после инцидента спутник зафиксировал подлодку в надводном положении 3 октября примерно в 77 км от острова Юнсин, входящего в Парасельский архипелаг в Южно-Китайском море. Над островом в 1974 году был установлен контроль со стороны Китайской Народной Республики. Претензии на владение островом предъявляет Вьетнам. На острове располагаются китайская база для подводных лодок и военный аэродром.

Предполагается, что подлодка USS Connecticut подходила к острову для проведения разведки, отмечает iNews. Субмарины этого типа помимо ведения боевых действий также предназначены для выполнения разведывательных функций.

При этом отмечалось, что столкновение с подводным рельефом вряд ли могло произойти. ВМС США, которые постоянно действуют в Южно-Китайском море, хорошо его знают. Скорее всего, подлодка столкнулась с китайским подводным искусственным объектом, недавно созданным вблизи острова Юнсин для противодействия приближающимся силам противника, считает издание. Глубина моря в районе острова составляет всего около 300 метров.

По данным ВМС США, в результате столкновения, произошедшего в международных водах в акватории Южно-Китайского моря, пострадали 11 из 130 членов экипажа. Они получили неопасные для жизни травмы.

Как утверждали ВМС США, после инцидента "подлодка находится в безопасном, стабильном состоянии". Подчеркивалось также, что ее ядерная установка не пострадала. После инцидента подлодка вынуждена была всплыть и идти на Гуам в надводном положении.

Американские военные сообщили, что речь не идет о столкновении с другой подводной лодкой, кораблем или об агрессивных действиях другой страны. В ВМС отметили, что согласно топографическим данным столкновения с подводным рельефом также не было. Там не исключили, что подводная лодка могла столкнуться с затонувшим кораблем или контейнером, упавшим в море с грузового судна.

USS Connecticut с водоизмещением 7,5 тыс. тонн является многоцелевой атомной подводной лодкой четвертого поколения класса Seawolf. Ее ракетное вооружение – до 50 ракет Harpoon и Tomahawk, которые запускаются из торпедных аппаратов. Помимо боевых задач она выполняет также разведывательные функции.

Таких подлодок в ВМС США всего три. Все они приписаны к тихоокеанской базе подводных лодок Китсап-Бангор (штат Вашингтон). Стоимость каждой достигает в текущих ценах $8,5 млрд.