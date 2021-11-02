В ВМС США заявили, что атомная подлодка Connecticut столкнулась с подводной горой

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Неустановленным объектом, с которым 2 октября в Южно-Китайском море столкнулась атомная подводная лодка ВМС США USS Connecticut, оказалась подводная гора, сообщили в ведомстве.

"В ходе расследования было установлено, что USS Connecticut во время выполнения работ в международных водах в Индо-Тихоокеанском регионе столкнулась с не отмеченной на картах подводной горой", - говорится в сообщении ВМС США.

Отмечается, что результаты расследования были переданы для рассмотрения командующему Седьмым флотом США вице-адмиралу Карлу Томасу, который затем "определит целесообразность последующих действий, включая привлечение к ответственности".

Ранее сообщалось, что атомная подлодка ВМС США USS Connecticut 2 октября столкнулась с неизвестным объектом в Южно-Китайском море, в результате чего получила большие повреждения. Военно-морской институт Соединенных Штатов сообщил, что у подводной лодки оказались пробитыми балластные цистерны в носовой части субмарины. Американский ветеран-подводник Аарон Амик в своем твиттере также сообщил, что подлодка лишилась расположенной в носовой части секции сонара.

Поврежденная подлодка 8 октября зашла базу на острове Гуам в западной части Тихого океана. Туда прибыла группа военных специалистов для осмотра повреждений, установления их источника и решения вопроса о ремонте.

28 октября на заседании комитета по вооруженным силам конгресса исполняющий обязанности заместителя министра ВМС США по исследованиям, разработкам и закупкам Джей Стефани отметил, что ремонтные возможности базы на Гуаме ограничены. На Гуаме нет сухого дока для проведения ремонта субмарины, сказал он.

Ранее гонконгский новостной сайт iNews сообщал, что американская атомная субмарина USS Connecticut, получившая 2 октября повреждения во время выполнения задания в Южно-Китайском море, скорее всего, столкнулась с неизвестным китайским подводным объектом.

По его данным, после инцидента спутник зафиксировал подлодку в надводном положении 3 октября примерно в 77 км от острова Юнсин, входящего в Парасельский архипелаг в Южно-Китайском море. Над островом в 1974 году был установлен контроль со стороны Китайской Народной Республики. Там располагаются китайская база для подводных лодок и военный аэродром.

Предполагается, что подлодка USS Connecticut подходила к острову для проведения разведки, отмечает iNews. Субмарины этого типа помимо ведения боевых действий также предназначены для выполнения разведывательных функций.

При этом отмечалось, что столкновение с подводным рельефом вряд ли могло произойти. ВМС США, которые постоянно действуют в Южно-Китайском море, хорошо его знают. Скорее всего, подлодка столкнулась с китайским искусственным подводным объектом, недавно созданным вблизи острова Юнсин для противодействия приближающимся силам противника, считает издание. Глубина моря в районе острова составляет всего около 300 метров.

По данным ВМС США, в результате столкновения, произошедшего в международных водах в акватории Южно-Китайского моря, пострадали 11 из 130 членов экипажа. Они получили неопасные для жизни травмы.

Как указывали ВМС США, после инцидента "подлодка находится в безопасном, стабильном состоянии". Подчеркивалось также, что ее ядерная установка не пострадала. После инцидента подлодка вынуждена была всплыть и идти на Гуам в надводном положении.

Американские военные сообщали, что речь не идет о столкновении с другой подводной лодкой, кораблем или об агрессивных действиях другой страны. В ВМС отмечали, что согласно топографическим данным столкновения с подводным рельефом также не было. Там не исключали, что подводная лодка могла столкнуться с затонувшим кораблем или контейнером, упавшим в море с грузового судна.

USS Connecticut с водоизмещением 7,5 тысяч тонн является многоцелевой атомной подводной лодкой четвёртого поколения типа Seawolf. Ее ракетное вооружение - до 50 ракет Harpoon и Tomahawk, которые запускаются из торпедных аппаратов. Помимо боевых задач она выполняет также разведывательные функции.

Таких подлодок в ВМС США всего три. Все они приписаны к тихоокеанской базе подводных лодок Китсап-Бремертон (штат Вашингтон). Стоимость каждой достигает в текущих ценах $8,5 млрд.