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В Пентагоне заявили, что КНР может превзойти РФ и США по военной мощи

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Темпы развития Китаем собственных вооружений впечатляют, Пекин может опередить США и Россию, заявил заместитель председателя объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил Соединенных Штатов Джон Хайтен, выступая на встрече с вашингтонской Группой военных обозревателей.

"Называть Китай растущей угрозой - полезный термин, потому что темпы, с которыми движется Китай, ошеломляют", - цитируют Хайтена американские СМИ.

"Судя по темпам, с которыми они движутся, и траектории, по которой они движутся, они превзойдут Россию и Соединенные Штаты, если мы не сделаем что-то, чтобы это изменить. Это произойдет. Поэтому я думаю, что мы должны что-то сделать", - отметил он.

По его мнению, общественность должна быть обеспокоена достижениями Китая в области гиперзвуковых ракет. По словам Хайтена, за последние пять лет США провели девять испытаний гиперзвуковых ракет, в то же время китайцы провели сотни. При этом он добавил, что Россия является непосредственной угрозой для США, так как имеет более чем 1,5 тыс. развернутых ядерных вооружений.

Китай США Джон Хайтен

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