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Союзники попытаются добиться от США неизменности принципов применения ядерного оружия

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Союзники оказывают давление на президента США Джо Байдена на саммите G20, чтобы он подтвердил неизменность принципов применения ядерного оружия, сообщает газета The Financial Times.

По ее сведениям, Великобритания, Франция, Германия, Япония и Австралия добиваются, чтобы Вашингтон не отказался от принципа нанесения упреждающего удара в случае непосредственной угрозы безопасности США. Они опасаются, что согласие Соединенных Штатов принять на себя обязательство о неприменении ядерного оружия первым может ослабить прикрывающий их американский "ядерный зонтик".

Кроме того, такая трансформация принципа применения ядерного оружия "станет огромным подарком России и Китаю", считает один из европейских чиновников, которого цитирует издание.

Союзники разделяют опасения по поводу того, что пересмотр позиции в области ядерной политики может подорвать давние усилия по сдерживанию, направленные против России и Китая, и хотят, чтобы США ограничивались разрешением на применение ядерного оружия только для того, чтобы предотвратить нападение на США или нанести ответный удар.

В пятницу Байден и президент Франции Эммануэль Макрон по итогам переговоров в Риме заявили о готовности работать вместе над решением проблем с безопасностью в Европе, о чем говорится в совместном заявлении двух лидеров, распространенным Белым домом по итогам встречи.

"Учитывая ухудшающуюся обстановку в области безопасности в Европе, мы подтверждаем, что надежный и единый ядерный альянс крайне важен. В свете такой обстановки в сфере безопасности союзники должны продолжать тесные консультации по вопросам ядерного оружия и по контролю над вооружениями, особенно в рамках НАТО", - отмечается в нем.

Ранее представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что расширенные обязательства США по сдерживанию остаются сильными и заслуживающими доверия.

США Джо Байден Великобритания Франция Германия Япония Австралия

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